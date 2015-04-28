نقيب الصحفيين: وزير الداخلية وعد بدراسة نقل الأعضاء المحبوسين لسجن طرة

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن لقاءه باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تناول أزمة جريدة "المصرى اليوم"، مضيفا أنه طرح فكرة أن معالجة أى خلاف تتم بتوفير المعلومات والحوار، وأن الوزير وعد بإلغاء الآثار المتبقية من الأزمة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أنه أوضح للوزير أن استخدام حق الرد والتصحيح يستند على حق فى القانون، مشيرا إلى أن وزير الداخلية وعد بحل الموضوع واحتواء أزمة "المصرى اليوم".

ولفت قلاش، إلى أن عبد الغفار كلف مساعدى الوزير باللقاء مع مجلس إدارة رابطة المصورين الصحفيين للاستماع لملاحظتهم وتوصياتهم المتعلقة بتغطية الأحداث والاشتباكات، موضحا أن ذلك سيتم برعاية النقابة.

وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه طالب وزير الداخلية خلال اللقاء بنقل الزملاء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا إلى سجن مزرعة طرة لتسهيل رعايتهم وحتى لا يتكبد أسرهم مشقة، مضيفا أن الوزير وعد بدراسة الموضوع.

وتابع قلاش: "طالبت باستكمال علاج هانى صلاح الدين، والوزير وعد بحل الموضوع، والمتابعة مع النقابة، وتحدثت عن حالة المصور الصحفى محمود شوكان، واتضح أنه على ذمة قضية، وأنهم اتفقوا على مخاطبة النيابة فى هذا الشأن".

ولفت قلاش، إلى أنه تقدم بمذكرة لمعرفة ملابسات القبض على شوكان منذ فض رابعة، منوها إلى أن اللقاء استمر لمدة ساعتين، وأنه كان وديا واتسم بالصراحة والوضوح.

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