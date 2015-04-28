وزير التعليم: عصا خاصة للكشف عن الموبايلات فى لجان الامتحانات

كشف الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، عن استخدام عصا خاصة إلكترونية تقوم باكتشاف الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، لافتا إلى تطبيق تلك العصا العام الماضى إلا أنها لم تكن مطبقة بالكامل فى جميع اللجان، مؤكدا أنه سيتم زيادتها فى اللجان العام الحالى.

ونفى وزير التربية والتعليم، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم الثلاثاء، السماح للمعلمين بدخول لجان الامتحانات وبصحبتهم هواتف محمولة، موضحا أن ذلك الإجراء يهدف إلى منع الغش الإلكترونى.

وأعلن وزير التعليم، عن مطالبة وزارة الاتصالات بالمشاركة معهم فى غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات للتصرف بصورة سريعة فى حالة ظهور أى حالة غش، مفيدا بوجود مسئول فى كل لجنة لديه هاتف مرتبط بغرفة العلميات مباشرة للبحث عن أى طالب يستخدم الموبايل داخل اللجنة.

وأكد الدكتور محب الرافعى، أنه سيتم اكتشاف الهاتف المحمول بمجرد خروجه فى اللجنة بطريقة سريعة، قائلا "إذا قام أى طالب باستخدام الموبايل سنعرف فى الحال ونحن داخل غرفة العلميات، وسوف نعلم فى اللحظة التى سيخرج فيها ويصور، وسيتم إرسال المسئول فى اللجنة لضبطه متلبسا".

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