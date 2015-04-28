مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

قتل جنديان بالجيش الليبى وأصيب 15 خرين ، جراء الإشتباكات المتفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى ، فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل منذ أمس حتى اليوم، قتيلين و15 جريحا من الجيش الليبى جراء الاشتباكات بسوق الحوت ومحور الليثى.

وأضافت البرغثى ،أن الجثتين للجنديين فتحى عبد النبى وإبراهيم الحسناوى جراء إصابتهما بطلقات نارية بالرأس ،ما أدى لمقتلهما فى الحال ،مشيرة إلى أنه تم وضع الجثتين بثلاجة المستشفى لعرضهما على الطبيب الشرعى .

وأوضحت أن ال 15 جريحا إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة ، غادر المستشفى منهم 9 بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم ، ومازال بالمستشفى 5 آخرين لمتابعة حالتهم الصحية، يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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