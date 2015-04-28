الدفاع المدنى بالقصيم ينتشل 7 جثث فى حادث انهيار مبنى الجامعة

لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 6 آخرون اثر حادث إنهيار مبنى تحت الإنشاء داخل حرم جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية

وأوضح المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم بن عبدالعزيز أبا الخيل إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدنى بمدينة بريدة كان قد تلقى أمس بلاغا عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء داخل حرم جامعة القصيم ، حيث تم على الفور توجيه الفرق اللازمة للموقع وتطبيق خطة الإسناد بمديرية الدفاع المدنى بمنطقة القصيم والتعامل مع الحادث وفق متطلبات الموقف .

وأضاف - فى بيان اليوم - أنه أتضح بعد وصول الفرق إلى موقع الحادث أن الموقع عبارة عن انهيار مبنى دائرى ( بهو ) تحت الإنشاء وبعد تحديد عدد المحتجزين وحصر عمليات الإنقاذ فى المواقع الموجودين بها والعمل على إنقاذهم بمختلف وسائل الإنقاذ ، اتضح أن عدد المحتجزين ( 15 ) عاملا من جنسيات - باكستانية وهندية ومصرى - وتم إخراج عدد ( 7 ) أشخاص متوفين وعدد (6 ) أشخاص مصابين تم نقلهم للمستشفى ، فى حين لا يزال البحث جاريا عن شخصين محتجزين بالموقع .

وكان الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد وجه بتشكيل لجنة من أمارة منطقة القصيم ، وجامعة القصيم ، وأمانة المنطقة ، والشرطة ، والدفاع المدنى للتحقيق بالحادث وتحديد أسباب الانهيار والخسائر الناتجة وقد باشرت اللجنة اعمالها.

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