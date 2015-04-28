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الجبهة الديمقراطية : اتصالات "حماس-إسرائيل" تجاوز لأسس العمل الوطنى

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الجبهة الديمقراطية : اتصالات "حماس-إسرائيل" تجاوز لأسس العمل الوطنى الجبهة الديمقراطية : اتصالات "حماس-إسرائيل" تجاوز لأسس العمل الوطنى
أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية الفلسطينية قيس عبد الكريم، أن اتصالات حماس المنفردة مع إسرائيل والمتعلقة بإقامة دويلة فى قطاع غزة على حساب الضفة الغربية والقدس، تجاوز لأسس العمل الوطنى الفلسطيني.

وقال عبد الكريم - فى حديث لإذاعة موطنى اليوم الثلاثاء - إن اتصالات حماس بإسرائيل تؤكد سعيها إلى فصل قطاع غزة عن الأراضى الفلسطينية، ووضع حلول منفردة تسعى إلى خدمة مصالحها، محذرا من خطورة هذا الأمر.

وتساءل: "ما هى صفة حماس لكى تجرى مفاوضات مع إسرائيل سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة؟! مؤكدا أنها مهمة كافة الفصائل فى منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.
>وأضاف أن إسرائيل تحاول استدراج حماس إلى مطب قد يكون قاضيا، موضحا أن من يعتقد أن شروط إسرائيل تقتصر على هدنة طويلة الأمد فهو واهم.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى فصل غزة بشكل كامل عن المشروع الوطنى الفلسطيني، وهو ما يعنى أن من يحكم غزة سواء حماس أو غيرها سيصبح وكيلا للمصالح الإسرائيلية.
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