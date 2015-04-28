إخوان ليبيا: مسودة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد صادمة ومخيبة للآمال

دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، مساء اليوم، الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا، برناريدنو ليون، إلى سحب ما وصفته بـ"مسودته الصادمة والمخيبة للآمال" حول الاتفاق النهائى لحل الأزمة فى ليبيا.

وقال حزب الإخوان، خلال بيان صحفى، إن المسودة تجاهلت كل المبادرات التى قُدِّمَت فى الحوار الرئيسى والحوارات الداعمة له، مشيرًا إلى أنها تعود بالقضايا الرئيسية محل الخلاف إلى نقطة الصفر، متجاوزة بذلك كل التوافقات السابقة.

مطالبات بسحب المسودة

وطالب الحزب المبعوث الأممى إلى سحب المسودة، التى زعم أنها "منحازة وغير مرضية حتى فى صياغتها للقضايا المتفق عليها، وتقديم مسودة جادة تجمع ولا تفرق، وتنتهى حالة الانقسام ولا تزيده، وفى الوقت ذاته لا تتجاوز أحكام القضاء".

ودعا الحزب كافة الأطراف للاستمرار فى المشاركة بجلسات الحوار بإيجابية، مطالبًا الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية فى وضع مشروع متوازن للحل السياسى فى ليبيا والعمل على تقريب وجهات النظر، والتزام الحياد وعدم دعم طرف على حساب طرف آخر، واحترام المشاركين فى الحوار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد سلمت ممثلى الأطراف الرئيسية، مساء الأحد الماضى، مسودة الحل النهائى للأزمة الليبية، لإبداء ملاحظاتهم حولها لمناقشتها خلال الجولة الخامسة للحوار الليبى فى مدينة الصخيرات المزمع عقده خلال الأيام المقبلة.