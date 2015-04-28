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«الأرصاد»: موجة شديدة الحرارة غدا والقاهرة تسجل 38 درجة

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«الأرصاد»: موجة شديدة الحرارة غدا والقاهرة تسجل 38 درجة «الأرصاد»: موجة شديدة الحرارة غدا والقاهرة تسجل 38 درجة

أرشيفية

قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إنه يفصلنا عن شهر الصيف شهران تقريبا ونحن الآن في الشهر الأول من فصل الربيع، موضحا أن التقلبات الجوية هي سمة فصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة غدا وتصل فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، ناصحا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وتابع أنه من المتوقع انكسار حدة درجات الحرارة مرة أخرى على القاهرة والوجه البحرى يوم الخميس المقبل.

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