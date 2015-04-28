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ضبط بندقيتين آليتين و2 كيلو بانجو بحوزة شخصين بمحافظة الأقصر

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ضبط بندقيتين آليتين و2 كيلو بانجو بحوزة شخصين بمحافظة الأقصر ضبط بندقيتين آليتين و2 كيلو بانجو بحوزة شخصين بمحافظة الأقصر

صورة-أرشيفية

تمكن ضباط مركز شرطة القرنة غرب الأقصر من ضبط سلاحين ناريين عبارة عن بندقيتين آليتين و2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة شخصين.

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارا من مأمور مركز شرطة القرنة يفيد بضبط بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار ونحو 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة “عادل. ف.م”، 60 عام مقيم قامولا نجع البركة دائرة المركز مسجل شقي خطر  سبق اتهامه في 20 قضية وبندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار بحوزة حسين.م.ا”35 عام ” مزارع” مقيم ذات الناحية.

وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط أقر الأول بحيازته للبانجو بقصد الإتجار والبندقية الآلية للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة البيع، واعترف الثاني بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

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