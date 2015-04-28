قطر تهدد بالانسحاب من قوات التحالف العربي بسبب مصر

ذكرت مصادر إعلامية عربية أن قطر ستعلق مشاركتها في عمليات التحالف العربي بسبب ارتفاع وتيرة الخلافات بين مصر وقطر إضافة إلى اتهام الاخيرة بالقاء شحنة أسلحة إلى الحوثيين بدلا عن القوات الموالية لهادي.

وقالت مصادر خليجية لـصحيفة “الخبر برس” اللبنانية، إن قطر تنوي تعليق غاراتها ضد اليمن والانسحاب من التحالف الخليجي لعاصفة الحزم.

وأرجعت المصادر الخليجية، إعلان الدوحة أن الانسحاب من التحالف إلى ارتفاع وتيرة الخلافات بين مصر وقطر بسبب اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان داخل مصر.

وأضافت المصادر، أن قطر وضعت شروطا بالاستمرار في التحالف بعدم استمرار مصر، أو الانسحاب في حالة استمرار القاهرة، لافتة إلى أن الجيش القطري لن يشارك بأي عمل بري في اليمن إلى جانب الجيش المصري.

ولفتت المصادر إلى أن الانسحاب يأتي أيضا بعد توجيه اتهامات للطيارين القطريين بإنزالهم مساعدات وأسلحة فوق المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.