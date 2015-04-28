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بعد زيادة الإقبال على التذاكر…عمرو دياب يغنى بالحديقة الصينية الخميس المقبل

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بعد زيادة الإقبال على التذاكر…عمرو دياب يغنى بالحديقة الصينية الخميس المقبل بعد زيادة الإقبال على التذاكر…عمرو دياب يغنى بالحديقة الصينية الخميس المقبل

قررت الشركة المنظمة للحفل الذى يحييه السوبر ستار عمرو دياب يوم الخميس 30أبريل، نقله من نادي بلاتينيوم بالقاهرة الجديدة، إلى الحديقة الصينية بمركز المؤتمرات بمدينة نصر،وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراء التذاكر .
> يذكر ان التذاكر تتراوح بين 200و100جنيها

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