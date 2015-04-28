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تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وشهادات صحية بالإسماعيلية

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تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وشهادات صحية بالإسماعيلية تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وشهادات صحية بالإسماعيلية
أعلن حسن الجاويش، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن إدارة تموين الإسماعيلية قامت بحملة موسعة، حيث تم تحرير عدد 24 محضرًا متنوع المخالفات، منها 4 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة لأسطوانات البوتاجاز والسجائر، ومحضرين عدم الإعلان عن وجود مخزن تابع للمحل، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و5 محاضر لمحلات لعدم كتابة اسم المحل باللغة العربية وكابتة باللغة الأجنبية.

وأشار الجاويش إلى أن هذه الحملات فى إطار خطة الدولة لضبط الأسواق فيما يتعلق بالنواحى التموينية والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات بالقوانين والقرارات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والعمل على توفير جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

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مصر 365

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