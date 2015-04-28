حجز 5 متهمين بتهمة الشروع فى قتل شرطى بالزاويا الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حجز خمسة متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم طالبتان ومعلمة لجلسة باكر، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى، حول اتهامهم بالتورط فى أعمال شغب والشروع فى قتل فرد شرطة.

والمتهمون فى القضية رقم 4292 لـسنة 2015 جنح الزاوية الحمراء، هم محمد بدر على بدر، 33 سنة، خريج آداب المنيا، وأحمد حمد سلامة 55 سنة سائق، ورضوى طه شرف الدين، 21 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة حلوان، ووالدتها عواطف محمد محمد، 45 سنة مدرسة رياض أطفال، وسارة شاكر، 19 سنة طالبة بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، والتظاهر بدون الحصول على تصريح الجهات المختصة، ومقاومة السلطات.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بالشروع فى قتل فرد شرطة عن طريق إصابته بالخرطوش، وحيازة سلاح نارى بدون تصريح، وحيازة ذخائر، وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.