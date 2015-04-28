أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حجز 5 متهمين بتهمة الشروع فى قتل شرطى بالزاويا الحمراء

Google+ Print
حجز 5 متهمين بتهمة الشروع فى قتل شرطى بالزاويا الحمراء حجز 5 متهمين بتهمة الشروع فى قتل شرطى بالزاويا الحمراء
قررت نيابة الزاوية الحمراء، حجز خمسة متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم طالبتان ومعلمة لجلسة باكر، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى، حول اتهامهم بالتورط فى أعمال شغب والشروع فى قتل فرد شرطة.

والمتهمون فى القضية رقم 4292 لـسنة 2015 جنح الزاوية الحمراء، هم محمد بدر على بدر، 33 سنة، خريج آداب المنيا، وأحمد حمد سلامة 55 سنة سائق، ورضوى طه شرف الدين، 21 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة حلوان، ووالدتها عواطف محمد محمد، 45 سنة مدرسة رياض أطفال، وسارة شاكر، 19 سنة طالبة بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، والتظاهر بدون الحصول على تصريح الجهات المختصة، ومقاومة السلطات.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بالشروع فى قتل فرد شرطة عن طريق إصابته بالخرطوش، وحيازة سلاح نارى بدون تصريح، وحيازة ذخائر، وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365