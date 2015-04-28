وقف دعوى حرق محكمتى قنا ضد 40 إخوانيًا لحين الفصل فى مادتين بقانون العقوبات

قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم، وطارق مختار، إيقاف الدعوى المقدمة ضد 40 من أعضاء جماعه الإخوان المتهمين فى اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وحرق محكمتى قنا لحين الفصل فى الطعن المقدم فى مادتين من قانون العقوبات مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وإحراق جراج السيارات ومبانى محكمتى قنا الابتدائية والاستئناف عقب أحداث الشغب التى وقعت بالمحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى أقوال 3 شهود من قوات الأمن المكلفين بالحراسة على ديوان عام المحافظة والمحكمة يوم 14 أغسطس 2013 وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن على المادتين 375 مكرر و375 مكررا من قانون العقوبات وقررت المحكمة اليوم وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن المقدم فى المادتين.