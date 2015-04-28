تأجيل محاكمة 66 إخوانيًا فى أحداث شغب الفيوم لجلسة مايو القادم

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار عبدالحى فازورة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد، وأسامة حسن محمد حسن ربيع، وأمانة سر أحمد كامل، تأجيل نظر دعوى محاكمة 66 من أعضاء جماعة الإخوان بتهم محاولة اقتحام مركز شرطة إطسا، وحرق نقطة شرطة قلمشاة، لليوم الرابع من دور مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات.

وترجع القضية إلى اتهام 66 من أعضاء جماعة الإخوان بالتجمهر أمام مركز شرطة إطسا، فى 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة" ومحاولة اقتحام المركز، ورشقوا أفراده بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وحملوا الأسلحة البيضاء والنارية والشوم، كما وجهت لهم النيابة تهمة اقتحام وحرق نقطة شرطة قلمشاة بمركز إطسا، فى نفس اليوم، باستخدام الأسلحة النارية، وإلقاء الزجاجات الحارقة عليه، وإضرام النيران فيه، وإتلاف دفاتر اليومية، وسرقة محتويات النقطة، والشروع فى قتل شرطى سرى يدعى عيد سعد طلب شعبان، من قوة مركز شرطة إطسا، بعيار نارى.

وتم القبض على 3 من المطلوبين فى القضية، وهم المتهم رقم 17 ويدعى أحمد مصطفى الصوفى، ورقم 40 ويدعى نور الدين مصطفى عبد الحميد، ورقم 57 ويدعى خالد جمعة عبدالتواب، وأمرت النيابة بحبسهم، وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات الفيوم فى الدعوى رقم 19774 لسنة 2014 جنايات إطسا.

وقامت هيئة المحكمة، اليوم، بفض الأحراز من فيديوهات وصور فوتوغرافية للمتهمين، على أسطوانات مدمجة وفلاشة، من خلال شاشة عرض بقاعة المحكمة، وناقشت المتهمين الثلاثة، ودفاعهم، والذى طلب سماع شهود الإثبات فى الواقعة، فقررا المحكمة التأجيل إلى اليوم الرابع من دور مايو المقبل، لسماع الشهود، وضم الدفاتر الرسمية الخاصة بالقومسيون الطبى، الذى تم توقيعه على المتهم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2013، بمستشفى الفيوم العام.