السجن 15 عامًا لـ13 متهما فى قتل 5 وإصابة العشرات بمشاجرة بحلوان

قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، والتى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار رضا عزيز، بالسجن المشدد 15 عاما لـ13 من المتهمين، والبراءة لجميع المتهمين الباقين فى واقعة مقتل 5 إصابة العشرات بعد مشاجرة بين الأهالى وعائلة دلجة بحى المعصرة بحلوان.

تعود الواقعة إلى شهر ديسمبر 2013، بتلقى مباحث قسم حلوان محضرًا يحمل رقم 15406 لسنة 2013، يفيد بمشاجرة حدثت فى منطقة حى المعصرة بحلوان، شارك فيها قرابة 200 شخص من عائلة دلجة، ضد عدد كبير من أهالى المنطقة، استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 30 آخرين بجروح متفرقة بطلق نارى بين خرطوش وآلى، وتفحيم 10 عربات مدنية، ومخزن خردة مملوك للعائلة سالفة الذكر، وإصابة أحد أمناء الشرطة ويدعى محمد درويش الأمين بقوة شرطة حلوان.

وبتوجه فريق من النيابة العامة، إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، كشفت استخدام أفراد عائلة دلجة السلاح النارى ما بين الآلى والخرطوش وتوجيهه تعمدًا صوب الأهالى، مما أثار الزعر والخوف بينهم، ووجهت النيابة إلى 44 متهمًا فى الواقعة بين هارب وحبوس، تهم حيازة الأسلحة والزخيرة بدون ترخيص، وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والحريق العمد، ومقاومة السلطات.

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