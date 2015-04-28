ضبط عاطلين مطلوبين فى قضيتى مشاجرة وعنف بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط عاطلين مطلوب ضبطهما فى قضيتى مشاجرة .

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالغربية، إخطارا من العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المحلة من ضبط المتهمين محروس محروس الشناوى 46 سنة عاطل مقيم بسكة طنطا ثان المحلة مطلوب ضبطه فى القضية 2527 جنح قسم ثان المحل(مشاجرة) ، ورامى طه الخلوى 28 سنة عاطل مقيم بمنطقة أبو دراع ثان المحلة مطلوب ضبطه فى القضية 1784 جنح قسم ثان المحلة، فتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وعرض المتهمين على النيابة العامة التى تولت التحقيق .