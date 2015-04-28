مع تغيرات الجو..لو ابنك تعبان اوعى تكرر العلاج من غير ما ترجع للطبيب

التغيرات الجوية أحد العوامل التى تساهم فى تعرض الأطفال للإصابة ببعض الأمراض أهمها النزلات المعوية والشعبية.

قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن تغير الفصول وعدم استقرار الحالة الجوية يجعل الأمهات فى حيرة ما بين تخفيف الملابس أم لا، ما يساهم فى تعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة أهمها:

1)نزلات البرد.

>2)النزلة المعوية.

>3)النزلة الشعبية.

>4)احتقان شديد بالحلق يصاحبه ارتفاع درجة الحرارة الطفل.

>5)السعال والرشح.

وتستكمل د. نهى قائلة: "تغير الفصول خاصة الربيع وفترة انتشار حبوب لقاح الزهور تساهم فى حدوث اختناق وضيق بالتنفس خاصة للأطفال الذين يعانون من حساسية الربو أو الصدر لذلك يجب على الأمهات إبعاد طفلها عن التواجد بأماكن قرب حدائق والمواظبة على تلقى الطفل العلاج الخاص به.

وتنصح د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات فى حالة إصابة طفلها بمثل هذه الأعراض بضرورة الذهاب للطبيب لوصف علاج المناسب، كما يجب مراعاة النصائح التالية:

1)يجب على الأمهات عدم تكرار الأدوية لطفلها لتفادى تعرضه لمضاعفات شديدة والتى تصل إلى حد الإصابة بنزلة شعبية الحادة.

>2) عدم تخفيف الملابس بصورة مباشرة على أن يكون التخفيف بالتدريج وأن تحرص الأمهات على ارتداء طفلها للملابس القطنية لامتصاص العرق وبالتالى لا يشعر الطفل بالحرارة الجو وتفادى حماية التعرض للهواء البارد.

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