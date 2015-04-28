محافظ الإسماعيلية يمهل المستثمرين 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين الراغبين فى إقامة مشروعاتهم على أرض المحافظة وأنه سيظل داعمًا ومؤيدًا لكل أشكال التنمية على أرض المحافظة.

أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية التى عقدها بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى ومديرى المناطق الصناعية والحرة ومشروع وادى التكنولوجيا ورؤساء مجالس إدارات جمعيات المستثمرين ومديرى التخطيط العمرانى وشئون البيئة والجهات المعنية وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ورئيسا مركزى القنطرة عرب وشرق.

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المحافظ أثناء الاجتماع

وتابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والمشروعات المتوقفة والمتعثرة وبحث كل المعوقات التى تعترض تنفيذها ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لها.

ووافق محافظ الإسماعيلية على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لعدد من المشروعات لاستكمال تجهيزاتها وتوفيق أوضاعها لبدء التشغيل الفعلى والإنتاج واثبات الجدية فى التنفيذ.

وطالب المحافظ من أعضاء مجلس الإدارة بإلزام أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تم منحها المهلة بضرورة تحديد جدول زمنى لتنفيذ باقى الأعمال خلال تلك المهلة.



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المحافظ يستمع للمستثمرين



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المحافظ يوافق على مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المتعثرين