بالصور.. محافظ مطروح يقود حملات إزالة تعديات على خطوط مياه الشرب

قاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية لليوم الثانى على التوالى، لإزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية، المغذية للمحافظة بمياه الشرب، بعد اكتشاف عدد من الوصلات لسرقة مياه الشرب بخط مياه الـ1000 مليمتر الرئيسى، وتحرير محاضر للمتعدين وإحالتها للنيابة.

وأشرف المحافظ على تنفيذ إزالة 9 وصلات على خط مياه الشرب الرئيسى، بسعة 3 بوصة لكل وصلة، لرى المزارع بمياه الشرب بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.



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1- محافظ يتابع اكتشاف وإزالة أحد التعديات لسرقة مياه الشرب

>ورفع العاملون بشركة المياه والصرف الصحى التعديات باستخدام المعدات، والحفارات، وأجهزة الكشف عن موقع التعديات، من خلال رصد مكان محابس سرقة المياه، المتصلة بخط مياه الـ1000 مليمتر وقصها، والتأكد من عدم إمكانية تشغيلها مرة أخرى، وإزالة وتكسير مواسير توصيل المياه المخالفة.

وأكد المحافظ أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل المعتدين على مرفق مياه الشرب العام، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار المحافظ إلى انعكاس نتيجة تلك الإجراءات على تدفق كميات المياه الواردة إلى المحافظة، حيث ارتفع منسوب المياه بعد إزالة التعديات على ترعة الشيخ زايد بالحمام أمس، من منسوب 36.50 الى 27.50 ما يساهم فى أداء محطة تنقية مياه جنوب العلمين عملها على أكمل وجه، وزيادة تدفق المياه للمحافظة.



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2- اللواء علاء أبو زيد يقود حملة إزالة التعديات على خط مياه الشرب

>وطالب المحافظ بتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، وحساب تكلفة غرامات سرقة المياه، سواء تعديات لأول مرة، أو تعديات تم إزالتها من تاريخ المحضر السابق، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه لرى الزراعات، خاصة وأن خط مياه الـ1000 ملم، هو المغذى الرئيسى بمياه الشرب لمحافظة مطروح.

وكلف المحافظ رؤساء القرى، والمدن، والشرطة، وشركة المياه، بالمتابعة المستمرة لمواقع التعديات، التى تمت إزالتها من قبل حتى لا تعود مرة أخرى، مقررًا صرف مكافأة للعاملين بشركة المياه، المشتركين فى أعمال الإزالة، لجهودهم المبذولة وتحملهم مشقة العمل.

فيما قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إنه تم تحرير 500 محضر تعدى على خطوط المياه خلال الفترة الماضية، وسيتم عمل "غرابين" لتوزيع المياه بزاوية العوامة، مع زيادة كميات المياه التى سيتم ضخها.



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3- اكتشاف إحدى الوصلات المخالفة وإزالتها



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4- محافظ مطروح وسط عمال شركة مياه الشرب خلال الحملة



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5- المحافظ يتابع أعمال الإزالة لتوفير مياه الشرب خلال الصيف

- بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يقودان حملة إزالة التعديات بترعة الحمام