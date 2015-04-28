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ضبط أدوات كهربائية عليها علامات تجارية مقلدة بالسنطة

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ضبط أدوات كهربائية عليها علامات تجارية مقلدة بالسنطة ضبط أدوات كهربائية عليها علامات تجارية مقلدة بالسنطة
تمكن ضباط إدارة مباحث ، بالغربية، من ضبط أدوات كهربائية، داخل محل أدوات كهربائية بقرية ميت حواى، مركز السنطة، عليها علامات تجارية مقلدة للمنتج الخاص بإحدى شركات تصنيع الأدوات الكهربية بالقاهرة.

كان العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، قد تلقى بلاغا من "ك.ا.م- 53 سنة محام، مقيم إسكان مبارك للشباب- قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة وكيلا عن شركة عباس للتجارة الكائنة 22 أ عمارات العبور صلاح سالم القاهرة لتضرره من عبدالله إبراهيم عبدالله بصل 55 سنة مقيم بقرية ميت حواى - مركز السنطة صاحب محل أدوات كهربائية بذات القرية، لقيامه ببيع وتوزيع أدوات كهربائية عليها علامة تجارية مقلدة للمنتج الأصلى الخاص.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المحل المشار فى حضور " ع.ا.ع"، وتم الأجهزة المذكورة.

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مصر 365

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