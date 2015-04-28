التعليم العالى: إعادة توزيع الطلاب العائدين من اليمن من خلال مكتب التنسيق

أكدت وزارة التعليم العالى، ترحيبها بالطلاب العائدين من الدول التى بها صراعات حفاظا على حياتهم ومستقبلهم، وأن إلحاق الطلاب بالجامعات المصرية يتم وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب العائدين من دولة اليمن والراغبين فى التحويل إلى كليات بالجامعات المصرية، فإن على هؤلاء الطلاب (طلاب السنة الأولى) التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية.

أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة، وذلك طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات سوف يناقش هذا الموضوع فى جلسته المقبلة 30 أبريل الجارى بإحدى الجامعات المصرية.