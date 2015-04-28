أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم العالى: إعادة توزيع الطلاب العائدين من اليمن من خلال مكتب التنسيق

Google+ Print
التعليم العالى: إعادة توزيع الطلاب العائدين من اليمن من خلال مكتب التنسيق التعليم العالى: إعادة توزيع الطلاب العائدين من اليمن من خلال مكتب التنسيق
أكدت وزارة التعليم العالى، ترحيبها بالطلاب العائدين من الدول التى بها صراعات حفاظا على حياتهم ومستقبلهم، وأن إلحاق الطلاب بالجامعات المصرية يتم وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب العائدين من دولة اليمن والراغبين فى التحويل إلى كليات بالجامعات المصرية، فإن على هؤلاء الطلاب (طلاب السنة الأولى) التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية.

أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة، وذلك طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات سوف يناقش هذا الموضوع فى جلسته المقبلة 30 أبريل الجارى بإحدى الجامعات المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365