موجز أخبار محافظات مصر.. أحد ضحايا انفجار مخزن بنى سويف خبير مفرقعات

نشر "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أبرزها كشف تحاليل الحامض النووى «DNA»، التى أجرتها أجهزة البحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف عن أن هوية الجثة الرابعة لقتلى انفجار مخزن تصنيع القنابل داخل الزراعات خلف كمين المثلث بقرية سنور شرق النيل التابعة لمركز بنى سويف لـ"رضا عبدالسلام محمود مصطفى"ـ. 41سنة مقيم مركز التل الكبير، الإسماعيلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام والقوات الخاصة من ضبط خلية إرهابية ارتكبت عددا من الحوادث منها تفجير فيلا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وإطلاق النار على نقاط الشرطة وحرق عدد من المحولات الكهربائية بقرى مركز شرطة يوسف الصديق.

من ناحية أخرى، أعلنت قبيلة الترابين، فى بيان لها، أن ما تقوم به هو دفاع شرعى، وأوضح موسى الدلح أحد رموز القبيلة، أن البيان بيّن أن قبيلة الترابين لا تفعل شيئا دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة لجيش مصر العظيم، وحتى بخصوص الصور والبيانات وكل شىء من أراد معرفة معلومات فعليه اللجوء للجهات المختصة بذلك، وهو السيد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة لجيش مصر العظيم، على حد نص البيان.

و إلى أهم الأخبار:

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