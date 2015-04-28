مفاجأة .. كريستيانو رونالدو قريبا على شاشة " Ten"

علم اليوم السابع أن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال وريال مدريد سيظهر على شاشة قناة "Ten" قريبا فى لقاء حصرى من العاصمة الإسبانية مدريد

ونجحت إدارة قناة "Ten" فى الحصول على موافقة نجم ريال مدريد على إجراء المقابلة الحصرية ، وجارى حاليا إعداد الترتيبات الخاصة بالمقابلة والتى من المتوقع أن تكون مبهرة وتتضمن تصريحات خاصة ولقطات للاعب تعرض لأول مرة

كما تسعى إدارة القناة إلى تصوير اللقاء بصورة غير تقليدية وفى أماكن مختلفة من العاصمة الإسبانية مدريد بما يتناسب مع شعبية ومكانة النجم البرتغالى الكبير.