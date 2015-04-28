الرئيس القبرصى يتفقد التجهيزات الأخيرة بالقصر الرئاسى قبل وصول السيسى

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، الرئيس القبرصى نيكوس انا ستاسيادس، أثناء تفقده التجهيزات النهائية بالقصر الرئاسى القبرصى قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غدا الأربعاء.

وأثار نزول الرئيس بخطوات سريعة من على السلم الرئيسى لباب القصر إلى الحديقة فجأة دون حراسة دهشة بعض أفراد الوفد الإعلامى المصرى، المتواجدين بالمصادفة، وبمتابعته تبين أنه نزل حتى يتابع بنفسه أعمال التزيين والصيانة للقصر قبل وصول الرئيس السيسى.

وحرص الرئيس القبرصى على تبادل التحية والسلام مع الأفراد المتواجدين داخل حديقة القصر، ومن ضمنهم رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين والإعلامى أحمد موسى.

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