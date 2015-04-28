أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس القبرصى يتفقد التجهيزات الأخيرة بالقصر الرئاسى قبل وصول السيسى

Google+ Print
الرئيس القبرصى يتفقد التجهيزات الأخيرة بالقصر الرئاسى قبل وصول السيسى الرئيس القبرصى يتفقد التجهيزات الأخيرة بالقصر الرئاسى قبل وصول السيسى
رصدت كاميرا "اليوم السابع"، الرئيس القبرصى نيكوس انا ستاسيادس، أثناء تفقده التجهيزات النهائية بالقصر الرئاسى القبرصى قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غدا الأربعاء.

وأثار نزول الرئيس بخطوات سريعة من على السلم الرئيسى لباب القصر إلى الحديقة فجأة دون حراسة دهشة بعض أفراد الوفد الإعلامى المصرى، المتواجدين بالمصادفة، وبمتابعته تبين أنه نزل حتى يتابع بنفسه أعمال التزيين والصيانة للقصر قبل وصول الرئيس السيسى.

وحرص الرئيس القبرصى على تبادل التحية والسلام مع الأفراد المتواجدين داخل حديقة القصر، ومن ضمنهم رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين والإعلامى أحمد موسى.


>- جدول أعمال السيسى فى قبرص.. هبة المراسى: الرئيس يضع إكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل مكاريوس.. وسفيرة مصر بنيقوسيا تستبعد توقيع اتفاقيات جديدة.. وتؤكد: إقبال كبير من المصريين لشراء المنازل والفيلات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم