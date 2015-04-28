عقد مؤتمر "يوم السلامة العالمى" بمكتبة الإسكندرية برعاية مستشفيات أندلسية

تعقد منظمة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومستشفيات أندلسية، مؤتمر "يوم السلامة العالمى" بمكتبة الإسكندرية تحت شعار "شارك فى بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية"، بالحديث عن رجل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات فى ذكرى تحرير سيناء.

ويهدف المؤتمر الى إنشاء هيئة خاصة للخبراء لنشر الوعى فى مجال الصحة والسلامة المهنية فى مصر، وشارك عدد من مندوبى وزارتى الطيران، والتجارة، وهيئة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد حمدى، مدير مستشفى أندلسية سموحه، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير التواصل المجتمعى بالمجموعة، وتم تكريم مستشفيات أندلسية خلال المؤتمر لدورها ومشاركتها الفعالة.

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جانب من المؤتمر



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حضور المؤتمر



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حضور رجال القوات المسلحة بمناسبة الحديث عن الرئيس الراحل أنور السادات



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جانب من حضور المؤتمر