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جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على مشروع محو الأمية

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جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على مشروع محو الأمية جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على مشروع محو الأمية
نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورشة عمل لتدريب الطلاب على العمل بمشروع محو الأمية بمركز الخدمة العامة.

افتتح الورشة الدكتور فريد عوض حيدر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور أحمد سليم، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، ورجب فاروق، مدير نظم المعلومات بالهيئة العامة لمحو الأمية، ونادى جابر، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، ومحمد على مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالقطاع، وعدد من طلاب الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى كلمته، إلى أهمية قضية الأمية وضرورة حلها، وقدم الشكر للطلاب الذين يضحون بجزء من وقتهم ومجهودهم للمساهمة فى حل هذه المشكلة، مؤكدا أن الشباب خاصة طلاب وطالبات الجامعة هم أمل الحقيقى لحل مشكلة محو الأمية فهم الشموع التى تضىء ظلام الجهل ويضعون لبنات حقيقية فى بناء مستقبل مصر.. وأضاف بأن الجامعة قامت بإنشاء مكتب لإجراء التعاقدات لطلاب الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية بالمبنى المجاور لمبنى الخدمات الطلابية بالجامعة إيمانًا بدور جامعة الفيوم فى المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة فى القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطوير المجتمع المصرى، وتم توزيع استمارات التعاقد على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمشروع محو الأمية، وذلك نظير مكافآت مجزية.

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مصر 365

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