دورة تدريبية لمعلمى محو الأمية وتعليم الكبار بدءًا من 2 مايو

أعلنت نورهان سيد عيد، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الإسماعيلية، أنه تقرر أن يعقد الفرع عددًا من الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين القدامى العاملين بفصول محو الأمية.

وأوضحت نورهان سيد، فى تصريحاتٍ لها، أنه من المقرر عقد الدورات خلال الفترة من 2 إلى 7 من شهر مايو المُقْبِل بجميع الإدارات التابعة لفرع الإسماعيلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفى مقدمتها القنطرة شرق، وتعقد بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة، ويستفيد منها 30 معلمًا ومعلمة، وفى مقر مجلس مدينة التل الكبير، ويستفيد منها 30 معلمًا ومعلمة أيضًا.

وأشارت مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية، إلى أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الفرع، وكلية التربية بجامعة قناة السويس، وتقرر أن يتم عقد دورة امتحانية جديدة للدارسين بفصول محو الأمية خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر مايو، وانعقاد الامتحانات بإدارات التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، وفى إدارتى القنطرة شرق وغرب 6 مايو، وفى إدارتى مركزى الإسماعيلية وفايد يوم الخميس 7 مايو.

وأوضحت أنه من المتوقع حضور 2800 دارس ودارسة لهذه الامتحانات، ممن تم محو أميتهم من خلال مشاركات طلاب كلية التربية، وسوف يتم منح هؤلاء الطلاب الذين شاركوا فى المشروع درجات علمية، بالإضافة إلى المكافآت المالية عن كل دارس ناجح، وفقا للبروتوكول الموقع بين الكلية والفرع.