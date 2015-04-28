حبس شاب بالجيزة 15 يوما لمحاولته الانضمام إلى تنظيم داعش بليبيا

أمر على السيسى وكيل أول نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة بحبس شاب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، عن طريق أحد الأشخاص المنضمين لداعش بليبيا، وذلك بعد فشل سفره.

واعترف المتهم "حاتم.إ" بنيته السفر إلى دولة ليبيا والانضمام إلى تنظيم داعش هناك للجهاد، حسب أقواله، وأنه فشل فى محاولة السفر، وقرر العودة إلى مصر إلا أنه تم القبض عليه، بعد مراقبته من قبل الأجهزة الأمنية.

ويعد ذلك المتهم هو الثالث الذى يتم القبض عليه بعد أن أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار لعدد كبير من المتهمين الذين حاولوا الانضمام للتنظيم الإرهابى عن طريق أحد الأشخاص.