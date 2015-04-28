أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس شاب بالجيزة 15 يوما لمحاولته الانضمام إلى تنظيم داعش بليبيا

Google+ Print
حبس شاب بالجيزة 15 يوما لمحاولته الانضمام إلى تنظيم داعش بليبيا حبس شاب بالجيزة 15 يوما لمحاولته الانضمام إلى تنظيم داعش بليبيا
أمر على السيسى وكيل أول نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة بحبس شاب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، عن طريق أحد الأشخاص المنضمين لداعش بليبيا، وذلك بعد فشل سفره.

واعترف المتهم "حاتم.إ" بنيته السفر إلى دولة ليبيا والانضمام إلى تنظيم داعش هناك للجهاد، حسب أقواله، وأنه فشل فى محاولة السفر، وقرر العودة إلى إلا أنه تم القبض عليه، بعد مراقبته من قبل الأجهزة الأمنية.

ويعد ذلك المتهم هو الثالث الذى يتم القبض عليه بعد أن أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار لعدد كبير من المتهمين الذين حاولوا الانضمام للتنظيم الإرهابى عن طريق أحد الأشخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم