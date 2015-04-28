حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة تنظيم مظاهرات بالمقطم

أمر محمد مصطفى مدير نيابة المقطم، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس أخصائى ترميم وأستاذ جامعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد الدولة، وتنظيم تظاهرات بمنطقة المقطم .

كانت وردت معلومات تفيد بقيام "م أ" استاذ جامعى، و"ح د " أخصائى ترميم، بتنظيم مظاهرات ومسيرات لشباب جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المقطم، وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بإعداد التحريات اللازمة .

وأكدت تحريات الأمن الوطنى قيام المتهمين بنتظيم المسيرات الإخوانية بالمنطقة، وتبين انه سبق اشتراكهم فى اعتصام رابعة العدوية .

وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض عليهما، اثناء تواجدهما بمساكنهما بالمقطم، عقب استصدار اذن من النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى امرت بحبسهما على ذمة القضية.