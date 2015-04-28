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النيابة تجدد حبس عضوين بـ"وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون

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النيابة تجدد حبس عضوين بـ"وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون النيابة تجدد حبس عضوين بـ"وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون
جددت جهات التحقيق المختصة حبس كل من أيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، وحسن محيى الشهير بـ"جزرة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما فى واقعة اتهامهما بتأسيس والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون فى القضية رقم 327 لسنة 2015.

كما وجهت لهما النيابة اتهامات ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة.

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مصر 365