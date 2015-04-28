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محامى عام الوادى الجديد يسمح لطالب محبوس فى قضية مخدرات بأداء الامتحان

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محامى عام الوادى الجديد يسمح لطالب محبوس فى قضية مخدرات بأداء الامتحان محامى عام الوادى الجديد يسمح لطالب محبوس فى قضية مخدرات بأداء الامتحان
سمح المستشار محمد عبد الحافظ، المحامى العام لنيابات الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، بنقل الطالب "محمد.ق" والمحبوس 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بتعاطى المخدرات بالخارجة ومعه 4 آخرين إلى مدرسته تحت حراسة مشددة لأداء امتحان الميكانيكا بها والعودة مرة أخرى لمحبسه.

وحضر الطالب صباح اليوم للمدرسة تحت حراسة مشددة لأداء امتحان الميكانيكا وتم تخصيص لجنة خاصة له لأداء الامتحان، حيث لم يتمكن الطالب من حضور المادة الأولى لظروف القبض عليه.

وكانت نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد برئاسة المستشار وائل عفت قد قررت حبس خمسة طلاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء تعاطيهم لمخدر الأفيون والحشيش فى أحد الأماكن العامة بمدينة الخارجة حيث تحرر المحضر رقم 2459 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 بالواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

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