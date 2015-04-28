تخفيف عقوبة محافظ الشرقية فى عهد مرسى للحبس سنتين بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بقبول الاستئناف المقدم من محافظ الشرقية الأسبق حسن النجار فى عهد مرسى، وآخر، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن 4 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، وقررت تخفيض العقوبة للحبس سنتين ومبلغ الغرامة، لإدانتهما بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد رفع الحصانة القضائية عن المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة حسن النجار، بعد ما أكدت قوات الأمن ضبطه متلبسًا أثناء مشاركته فى مظاهرة مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسى وأحالته النيابة العامة على إثر ذلك للمحاكمة.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر – أول درجة، بمعاقبة "النجار"، وهو أحد القضاة المتهمين فى قضية "حركة قضاة من أجل مصر" بالسجن المشدد 4 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، وتقدم باستئناف على الحكم لتصدر محكمة الدرجة الثانية حكمها المتقدم.