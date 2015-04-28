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ضبط راكبة بالمطار حاولت تهريب ربع كيلو حشيش إلى الغردقة

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، من ضبط راكبة مصرية حاولت تهريب كمية من المواد المخدرة إلى الغردقة لترويجها بأوساط السائحين.

أوضح مصدر أمنى بالمطار أن أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكبة ى.م" اشتبه رجال الأمن بها وبتفتيش حقائبها عثر بداخلها على 5 قطع حشيش المخدر، وزنت جميعها ما يقرب من ربع كيلو.

أمر اللواء طارق فتحى، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض على النيابة.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365