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"اليوم السابع" يشهد سداد دين 3 غارمات بحضور الدائن والمتبرع

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"اليوم السابع" يشهد سداد دين 3 غارمات بحضور الدائن والمتبرع "اليوم السابع" يشهد سداد دين 3 غارمات بحضور الدائن والمتبرع
شهد مقر "اليوم السابع" اليوم سداد داين ثلاث غارمات من أسرة واحدة، هن ميرفت وإيناس وزينب، وذلك بعد حضور المتبرع إلى مقر الجريدة، وسداد الدين المستحق للدائن، صاحب أحد محلات بيع الأثاث بمنطقة العمرانية.

كانت جريدة "اليوم السابع" قد نشرت فى وقت سابق قصة إنسانية حول ثلاث نساء من عائلة واحدة، معرضات للسجن بسبب زواج البنات، ودين لا يتعدى الـ19 ألفا، حيث اضطرت النساء الثلاث إلى التوقيع على إيصالات أمانة، والاستدانة لتجهيز بناتهن، وشقيقتهن، قبل أن يتعثرن فى السداد، ويتم رفع عدد من القضايا الجنائية ضدهن.

وتلقت "اليوم السابع" طلبا من عدد من العاملين بأحد البنوك، لتوصيلهم بالغارمات والدائنين، لسداد الدين عن الغارمات الثلاث، وقد حضر ممثل عنهم اليوم، وسدد مبلغ 19 ألف جنيه إلى الدائن، صاحب محل الأثاث، وحصلت الجريدة على المستندات اللازمة، التى تخلى مسئولية الغارمات.

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