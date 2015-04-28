على جمعة: يجوز للمرأة الصلاة وهى واضعة "المانيكير" مادامت توضأت قبل وضعه

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن المرأة التى تضع المانيكير يجب أن لا تضعه إلا بعد الوضوء لأن المانيكير يمنع وصول الماء للظاهر الأظافر ووصول الماء أمر واجب فى الوضوء بلا خلاف، أما عن الصلاة، بعد وضع المانيكير فأوضح جمعة أن هناك خلافا بين جمهور علماء المسلمين حول جواز صلاة المرأة، وهى تضع "المانيكير" من عدمه على الرغم من أن أغلبيتهم قالوا لا يجوز، إلا أن البعض منهم قالوا بالجواز، وذكر قائلًا: "على الرغم من الغالبية قالوا لا إلا أن ذلك محل اختلاف وليس اتفاقا لأن فيه علماء طلعوا وقالوا آه وخاصة من المالكية".

وأضاف على جمعة خلال برنامجه "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc"، أن المرأة التى لديها همة وتستطيع إزالة "المانيكير" عليها فعل ذلك قبل الصلاة، وذكر قائلًا: "ولو فيه واحدة تركت الصلاة علشان المانيكير تصلى بيه".