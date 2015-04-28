أخبار مصر للساعة6.. السيسى: الإعلام ليس مطالبا أن يكون من أدوات الدولة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من السفراء، والذى أكد خلاله أن الإعلام ليس مطلوباً منه أن يكون أحد أدوات الدولة، داعياً فى الوقت نفسه كافة المؤسسات للعمل على تحصين عقول الشباب العربى ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" استعدادات مؤسسة الرئاسة لزيارة الرئيس لكل من قبرص وإسبانيا غداً، والتى يناقش خلالها الرئيس العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها.

وفى سيناء، واصل "اليوم السابع" تغطيته لتحركات القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، ومقتل 9 تكفيريين فى مداهمات نفذتها القوات فى الشيخ زويد والعريش.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- السيسى لوزراء الشباب العرب: الإعلام ليس مطالباً بأن يكون من أدوات الدولة

- جدول أعمال السيسى فى قبرص.. هبة المراسى: الرئيس يضع إكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل مكاريوس.. وسفيرة مصر بنيقوسيا تستبعد توقيع اتفاقيات جديدة.. وتؤكد: إقبال كبير من المصريين لشراء المنازل والفيلات

- السيسى فى إسبانيا مساء غدٍ تلبية لدعوة الملك.. الرئيس يلتقى فيليبى السادس ورئيسى الحكومة ومجلس النواب ويجتمع بـ15 شركة إسبانية.. سفير مصر: مدريد تدعم ترشح القاهرة لعضوية مجلس الأمن

- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر إلى 30 إبريل

- لأول مرة.. مرسى يظهر بالبدلة الزرقاء خلال محاكمته فى قضية التخابر.. ويلوح بيده لتحية الحاضرين.. المحكمة تفض الأحراز وتعثر على ملفات صوت مغلقة بكلمة سر فى "هارد ديسك".. وانهيار متهم داخل الجلسة

- الجيش والقبائل "إيد واحدة"فى مواجهة المتطرفين بسيناء..مقتل 9 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية.. وانفجار عبوة ناسفة بطريق القوات دون خسائر.. "الترابين" لـ"الإرهابيين": نحوركم حلال لنا وقلوبكم سوادة لرصاصتنا

- تفاصيل احتفال حركة تمرد بالذكرى الثانية لتأسيسها..وجهت التحية لـعدلى منصور والحسينى أبو ضيف..تكريم خالد صلاح و"الجلاد" و"شردى" و"المسلمانى" لمساندتهم 30يونيو..ومحمود بدر:مرسى وأعوانه فى مزبلة التاريخ

- لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على شركة إنسبير للصناعات الدوائية

- بالصور.. المصرية لنقل الكهرباء بجنوب الصعيد تنتهى من تصليح أبراج الضغط المتفجرة بتكلفة 200 ألف جنيه..رئيس فرع الشركة لـ"اليوم السابع": تنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن أسوان لتأمين خطوط السد العالى

- الأحزاب فى ورطة.. ارتباك وإعادة تقييم المرشحين بعد تخفيض عدد الدوائر الانتخابية.. "النور": توسيعها يصعب علينا الأمر.. "الوفد": تطبيق القوائم النسبية المفتوحة أفضل.. والجبهة المصرية: أعادنا للمربع صفر

- البنتاجون: طائرات أمريكية ومدمرة تستجيب لإغاثة السفينة المحتجزة بإيران

- تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. البحرية الإيرانية تستولى على سفينة شحن أمريكية على متنها 34 شخصًا بتهمة التعدى على المياه الإقليمية.. و"البنتاجون":أرسلنا المدمرة "فاراجوت" وطائرات استطلاع لمتابعة الوضع

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