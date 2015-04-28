للحامل.. تعرفى على الأكلات التى تحمى جنينك من التشوهات ونقص النمو

تهمل الكثير من النساء التغذية أثناء الحمل، أو قد تركز على تناول أطعمة معينة دون الأخرى، مما يتسبب فى نقص بعض العناصر الغذائية التى ينتج عنها ضررا على صحة الجنين.

وحول هذا يقول الدكتور أحمد التاجى، أستاذ أمراض النساء والتوليد، إن تغذية الحامل من أهم العوامل التى تحافظ على صحة الطفل، ومن أهم العناصر التى يجب أن تتوافر، البروتينات النباتية والحيوانية المتمثلة فى اللحوم بجميع أنواعها اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، والتى يجب أن تكون نسبتها 50% عند المرأة الحامل.

وكذلك البروتين النباتى، المتواجد فى البقوليات كالفول والفاصوليا وجميع الحبوب، ومن الضرورى أن تتناول المرأة أثناء الحمل كمية كافية من النشويات الطبيعية والكربوهيدرات التى تتواجد فى الفاكهة والخضراوات، والابتعاد عن النشويات الصناعية كالمكرونة والحلويات بجميع أنواعها.

ويضيف د. أحمد التاجى أن الفيتامينات والمواد المعدنية كفيتامين سى وب1 وب12 والحديد وفيتامين د والكالسيوم، من العناصر المهمة للمرأة أثناء الحمل، والمتمثلة فى الألبان واللحوم الحمراء والسبانخ والخضراوات والفاكهة الطازجة.

ويستكمل أستاذ أمراض النساء والتوليد حديثة قائلا: "سوء تغذية المرأة أثناء الحمل لها تأثير سلبى على صحة الطفل، ومن أهم تأثيرها إصابة الطفل بنقص فى النمو والإصابة بالتشوهات وتأخر النمو بوجه عام خاصة المخ والكلام والعمليات الذهنية.