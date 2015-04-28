احترس.. 7 أطعمة لو سخنتها تتحول لضارة وقد تسبب السرطان.. ملف تفاعلى

كثير ما تلجأ المرأة العاملة إلى إعداد الطعام وتجهيزه ووضعه فى الثلاجة، تمهيدا لتسخينه، نظرا لضيق وقتها، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة إذا أعيد تسخينها تفقد فوائدها وقد تسبب أضرارا أو سموما، بل وقد تصبح مسرطنة.

وبحسب ما نشره موقع "Health" الطبى الأمريكى، المتخصص، فإن من بين تلك الأطعمة المشروم والدجاج وغيرها.. للتعرف على القائمة الكاملة.. اضغط هنا لمشاهدة الملف..

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