إيران تعتزم نشر منظومتين صاروخيتين متطورتين

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد اسماعيلي، بأنه سيتم حتي مارس من العام القادم نشر المنظومتين الصاروخيتين المتطورتين “باور 373″ و”تلاش”.

وقال العميد إسماعيلي في تصريح للصحفيين علي هامش حضوره في حوزة “آيه الله ايرواني” الدينية بطهران، أن المنظومة الصاروخية للدفاع الجوي بعيدة المدي “باور 373″ سيتم نشرها في المناطق المحددة قبل نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس 2016، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

کما أعلن قائد الدفاع الجوي الإيراني عن اختبار المنظومة الصاروخية “تلاش” متوسطة المدي فما فوق وأضاف، أن هذه المنظومة ستدخل الخدمة العمليتية أيضا قبل نهاية العام الجاري.