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البشير يحذر جنوب السودان من الاستمرار في دعم الحركات المتمردة

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البشير يحذر جنوب السودان من الاستمرار في دعم الحركات المتمردة البشير يحذر جنوب السودان من الاستمرار في دعم الحركات المتمردة

حذر الرئيس السوداني عمر البشير, دولة جنوب السودان من الاستمرار في دعم وإيواء الحركات المتمردة والمسلحة التي تنفذ هجمات إرهابية على الأراضي السودانية متوعداً  باتخاذ إجراءات حاسمة في حال لم تكف دولة جنوب السودان عن تخليها عن إيواء المتمردين وتجريدهم من أسلحتهم.

وأوضح الرئيس السوداني, في كلمته اليوم  الثلاثاء أمام قواته المسلحة وقوات الدعم السريع, عقب انتصارهم على عناصر المتمردين بولاية جنوب دارفوإن أمام دولة جنوب السودان فرصة لإجلاء ما تبقى من حركات متمردة وتجريدها من السلاح, مشيرا إلى أن السودان يمتلك حق ملاحقة المتمردين والإرهابيين في كل مكان.

وهنأ الرئيس السوداني, القوات المسلحة وقوات الدعم السريع, على النصر لذي حققوه على المتمردين بجنوب دارفور, كما منح القوات المشاركة في هزيمة ودحر المتمردين وسام الشجاعة, ووصف دورها في المعركة بالبطولي.

ومن جانبه, أتهم مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى, جهات خارجية بتدريب المتمردين, ووصف الجبهة الثورية وقوات حركة العدل والمساواة ب`”الإرهابية”, مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حققت انتصارا حاسما على المتمردين, وتواصل مطاردتها لفلول الإرهابيين .

وأكد رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني, أن القوات المسلحة مدعومة بعناصر الدعم السريع انتشرت على طول الحدود ما بين ولايات دارفور ودولة جنوب السودان مضيفاً عطا المولى, أن الفترة القادمة سيكون فيها الرد حاسما على الحركات المسلحة والذين يقومون بدعمها.

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