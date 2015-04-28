بدء استصلاح 10 الاف فدان بمنطقة توشكى جنوب أسوان

قال المهندس رشوان عطا الله مدير عام المشروعات الزراعية بشركة جنوب الوادى بتوشكى أن الشركة بدأت اعمال تجهيزات مساحة 10 الاف فدان للزراعة والمخصصة للشركة ضمن المرحلة الثانية بأراضي مشروع توشكى فى اطار تنفيذ خطة الدولة لاستصلاح منطقة جنوب الوادى بتوشكى.

> وأوضح أن الشركة مخصص لها نحو 120 الف فدان بمنطقة توشكى قامت باستصلاح وزراعة 30 الف فدان منها معظمها بزراعات القمح وبعض زراعات الحبوب وبنجر السكر لافتا الى انه بدا مؤخرا اعمال حصاد موسم القمح بزراعات الشركة باجمالى مساحات وصلت لنحو 14 الف فدان بزيادة قدرها 4 الاف فدان عن العام الماضى ، حيث أنه يتم توريد المحصول الى مطاحن مصر العليا باسوان.