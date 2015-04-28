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القضاء الإداري يلغى انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية

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القضاء الإداري يلغى انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية القضاء الإداري يلغى انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية

محكمة القضاء الإداري

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية قرارًا بإلغاء انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة المنوفية بناء على قبول طعن إثنين من المستبعدين من قوائم المرشحين للانتخابات.

وأكد يحيى حوا نقيب المحامين بمركز الباجور إن إثنين من موكليه وهم، “عصام عبد المحسن عطوة وهبة” مقيم مركز الباجور و”سامي محمد مصطفى حجاج” رئيس جمعية تنمية المجتمع بسرس الليان فوجئوا أمس باستبعاد أسمائهم من كشوف المرشحين في الانتخابات.

وأضاف حوا أنهم تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صباح اليوم وصدر قرارًا بقبول القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد الطاعنين من كشوف المرشحين بانتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار من إلغاء الانتخابات التى تم إجرائها اليوم.

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