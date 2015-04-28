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ضبط متهم محكوم عليه بأكثر من 103 سنة بالاسكندرية

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ضبط متهم محكوم عليه بأكثر من 103 سنة بالاسكندرية ضبط متهم محكوم عليه بأكثر من 103 سنة بالاسكندرية

صورة أرشيفية

تمكنت مصلحة الأمن العام من تحديد مكان إختباء “محمد ع ا ع”  – سن 43 ، عاطل ، المقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية الهارب من تنفيذ (25) حكم قضائى فى ( 9 قضايا جنايات بتهمة التزوير، 16 حكم جزئى فى قضايا”شيكات، تبديد، ضرب” ).

وقد بلغت الأحكام الصادرة ضده (103) سنة وثمانية أشهر  حيث أكدت المعلومات والتحريات قيامه بترك مسكنه والإختباء بشقة مستأجرة بناحية طوسون بدائرة قسم شرطة.

وضبط  بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية ه وبحوزته ( 110 خاتم شعار الجمهورية وجهات حكومية مختلفة، 33 لوحة معدنية خاصة بالسيارات، 17 أكلشيه ومجموعة من الأحبار، 59رخصة تسيير، 38 رخصة قيادة، 10 بطاقات ورقية، 17 رخصة تسيير بدون بيانات، 49 شهادة ميلاد، 4 قيد زواج، 3 قيدطلاق، 2 صورة قيد ميلاد بدون بيانات، شهادة وفاة، 18 تحقيق شخصية رقم قومى، مقص لتقطيع الرخص والبطاقات، 2 ماكينة تغليف جهاز إسكنر طباعة، 2 كيسة كمبيوتر، خامات لتصنيع الرخص والبطاقات، علبة بداخلها علامات مائية، كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد من التوكيلات العامة والخاصة بدون بيانات، 12 دفترشيكات، كارنيه لإحدى النقابات، 2 جواز سفر، 4 كارنية محاماه، كارنيه عضوية لأحد الاحزاب، رخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص، 3 هواتف محمولة، 400 دولار أمريكى و100 المنتزه جنيه يشتبه فى كونهم مقلدين) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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