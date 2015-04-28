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بدء تجهيز 10 آلاف فدان للزراعة بمنطقة توشكى

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بدء تجهيز 10 آلاف فدان للزراعة بمنطقة توشكى بدء تجهيز 10 آلاف فدان للزراعة بمنطقة توشكى
بدأت شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية بتوشكى، أعمال تجهيزات لمساحة 10 آلاف فدان للزراعة، والمخصصة للشركة ضمن المرحلة الثانية بأراضى مشروع توشكى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لاستصلاح منطقة جنوب الوادى بتوشكى.

صرح بذلك المهندس رشوان عطا الله، مدير عام المشروعات الزراعية بشركة جنوب الوادى بتوشكى، لافتا إلى أن الشركة مخصص لها نحو 120 ألف فدان بمنطقة توشكى، وقامت باستصلاح وزراعة 30 ألف فدان منها معظمها بزراعات القمح والبعض الآخر بزراعات الحبوب وبنجر السكر.

وأشار إلى أنه تم البدء مؤخرا فى أعمال حصاد موسم القمح بزراعات الشركة بإجمالى مساحات، وصلت لنحو 14 ألف فدان بزيادة قدرها 4 آلاف فدان عن العام الماضى، حيث إنه يتم توريد المحصول إلى مطاحن العليا بأسوان.

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مصر 365

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