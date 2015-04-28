محافظ بنى سويف يوفر فرصة عمل ومساعدة مالية لزوج أم البنات المنتحرة

قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف اليوم، الثلاثاء، صرف مساعدة مالية وتوفير فرصة عمل لمواطن يعول 6 بنات من ناحية غياضة الشرقية، مركز ببا، نظرا لمعاناته من ظروف اجتماعية وصحية صعبة، والذى انتحرت زوجته منذ عدة أيام وتركت له 6 بنات أكبرهن فى الصف السادس الابتدائى وأصغرهن عمرها 6 شهور فقط.

وأعرب المحافظ خلال لقائه بالزوج والبنات عن خالص عزائه ومواساته لوالد البنات الست فى وفاة زوجته، مؤكدا أن بابه مفتوح لهم فى أى وقت.



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محافظ بنى سويف خلال لقائه بأسرة السيدة



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المحافظ يسلم ابنة السيدة مساعدة مالية



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المحافظ يتحدث إلى الابنة الكبرى