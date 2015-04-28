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محافظ بنى سويف يوفر فرصة عمل ومساعدة مالية لزوج أم البنات المنتحرة

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قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف اليوم، الثلاثاء، صرف مساعدة مالية وتوفير فرصة عمل لمواطن يعول 6 بنات من ناحية غياضة الشرقية، مركز ببا، نظرا لمعاناته من ظروف اجتماعية وصحية صعبة، والذى انتحرت زوجته منذ عدة أيام وتركت له 6 بنات أكبرهن فى الصف السادس الابتدائى وأصغرهن عمرها 6 شهور فقط.

وأعرب المحافظ خلال لقائه بالزوج والبنات عن خالص عزائه ومواساته لوالد البنات الست فى وفاة زوجته، مؤكدا أن بابه مفتوح لهم فى أى وقت.

محافظ بنى سويف خلال لقائه بأسرة السيدة -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ بنى سويف خلال لقائه بأسرة السيدة

المحافظ يسلم ابنة السيدة مساعدة مالية -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يسلم ابنة السيدة مساعدة مالية

المحافظ يتحدث إلى الابنة الكبرى -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتحدث إلى الابنة الكبرى


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