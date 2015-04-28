محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الادرة المركزية للتخطيط لمحو الامية

أكد اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد علي ضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بالمحافظة، والتعاون والتنسيق التام مع جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات , والجامعة من أجل توحيد الجهود وخطط مواجهة قضية الأمية.حيث يوجد داخل بورسعيد 54 ألف أمي مطالبا بضرورة زيادة العمل من أجل إعلان محافظة بورسعيد خالية من الأمية مشيرا بضرورة أن تلعب مديرية التربية والتعليم دورا كبيرا في هذه القضية وإستخدام إمكانياتها وبالتنسيق مع فرع محو الأمية ببورسعيد .

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بكل ما لديها من إمكانيات لا تدخر وسعا فى تقديم كل الدعم والمساندة لمواجهة قضية الأمية والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم.

وأشار المحافظ إلي ضرورة وجود إستراتيجية واضحة للعمل والتنفيذ وكلف المحافظ فرع الهيئة بالمحافظة لإعداد خطة لزيادة الوعي بقضية محو الامية بالتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات ودعوة الشباب للمشاركة في عملية محو الأمية وتحديد حافز لكافة المشاركين والمتابعة الدورية وإعداد تقرير بصورة دورية عن حجم الانجاز .

> جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ بورسعيد ، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمحو الأمية وتعليم الكبار والسيد السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وروساء الأحياء والتنفيذيين لمتابعة خطة المحافظة لمحو الأمية و مناقشة التنسيقات الخاصة بمواجهة هذه القضية القومية الكبرى.