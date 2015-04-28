خايف من تسوس الأسنان.. اعرف إذا كنت معرضا للإصابة وإزاى تتجنبها؟

تسوس الأسنان أحد مشاكل الفم وتحدث نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها عدم العناية بتنظيف الأسنان والفم والإكثار من تناول الأغذية الغنية بالسكريات. تسوس الأسنان

>قال الدكتور هشام شلقامى أخصائى أمراض الأسنان، إن التسوس عبارة عن تحلل لطبقات اأأسنان الصلبة والمكونة من ميناء الأسنان والعاج عن طريق الأحماض التى تفرزها البكتريا المسببة للتسوس. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسوس

>ويستكمل د. شلقامى قائلا " هناك بعض الأشخاص أكثر عرضه للإصابة بتسوس الأسنان وهم"..

>1)مرضى السكر نظرا لأن مناعتهم تكون ضعيفة مما يساهم فى زيادة نشاط البكتريا.

>2)الأشخاص الذين يعانون من نقص إفراز الغدة اللعابية نظرا لأن هذه الإفرازات تحتوى على أجسام مضادة تعمل على حماية الأسنان من التسوس.

>3)عوامل وراثية . أسباب تسوس الأسنان

>ويتابع د. شلقامى قائلا"إصابة الأسنان بالتسوس نتيجة أسباب عديدة أهمها ":

>1)البكتريا المسببة لتسوس الأسنان لقدرتها على إفراز أحماض تزيد تسوس الطبقات الصلبة للأسنان .

>2)تناول الأغذية بالسكريات نظرا لأنها تعد الغذاء للبكتريا المسببة للتسوس.

>3)طبيعة الأسنان نفسها .

>نصائح لتفادى تسوس الأسنان

>وأضاف د. شلقامى: "هناك بعض النصائح الضرورية لتفادى تسوس الأسنان أهمها ":

>1)العناية المستمرة بنظافة الأسنان على الأقل غسلها مرتين أو عقب كل وجبة وفى حال عدم توافر ذلك مضمضة الفم.

>2)استعمال غسول الفم بانتظام

>3) استعمال خيط الأسنان نظرا لأن الفرشاة فى بعض الأحيان لا تصل إلى جوانب الأسنان.

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شبكةعيونالإخبارية

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