ضبط إخواني تسلم 8 شيكات بـ 70 الف دولار قادمة من قطر لتمويل الجماعة الإرهابية

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض علي احد المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين الإرهابية أثناء تسلمه 8 شيكات بمبلغ 70 ألف دولار قادمة من قطر بحوزة احدي الركاب المصرين القادمين من المغرب لتسليمها إلي الجماعة.

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار لوكالة ONA أن احد الركاب القادمين من كازابلانكا فور وصوله لمطار القاهرة ، ابلغ الجهات الأمنية أن بحوزته ظرف داخله شيكات بنكية من احد البنوك لأحد الأشخاص الذي ينتمي لجماعة الأخوان الإرهابية بمبلغ 70 ألف دولار ، وأشار إلي أن احد الأشخاص بمطار المغرب سلمه ظرف بداخله أوراق على حد قوله عند عودته للقاهرة ، بحجة أنها أوراق هامة لأحد أقاربه ويخشى تأخرها في الوصول ، إذا أرسلها بالبريد السريع.

> أضافت المصادر أثناء وجوده على الطائرة ، فتح الظرف للتأكد ما بداخله خوفا أن يكون بداخلة ممنوعات أو أي شيء يضر بأمن البلاد وفوجئ بوجود ٨ شيكات بمبالغ مالية تقدر بـ 70 ألف دولار ، مما زاد من شكّه وتوجهه فور وصولة لإبلاغ الجهات الأمنية , وتبين أن الشيكات لصالح احد المنتمين للجماعة الأخوانية ، وتم إلقاء القبض علي الشخص المنتمي للجماعة أثناء تسلمه الشيكات بصالة الوصول بالمطار وجاري التحقيق معه من قبل الجهات الأمنية