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محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الوزارء ووزيره القوي العاملة وعمال مصر بعيد العمال

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محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الوزارء ووزيره القوي العاملة وعمال مصر بعيد العمال محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الوزارء ووزيره القوي العاملة وعمال مصر بعيد العمال

محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الوزارء ووزيره القوي العاملة وعمال بعيد العمال

بورسعيد : جمال نوفل

توجه اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد بخالص التهاني الي رئيس مجلس الوزارة ، المهندس إبراهيم محلب والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة، والهجرة ورئيس الأتحاد العام لنقابات عمال مصر وإلي جميع عمال مصروعمال بورسعيد بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، وتقديرًا للدور الكبير والأساسي الذي يلعبه العمال فى نهضة أي مجتمع وازدهاره وتقدمه. وقال محافظ بورسعيد ، إن مفهوم عيد العمال، يعنى التهنئة لكل شخص يعمل فى أي مكان وليس فقط بالمصانع، كل فى مجال تخصصه . وتمنى محافظ بورسعيد أن يكون الإحتفال بعيد العمال مناسبة لرفع كفاءة الإنتاج والتمسك بالقيم النبيلة للمجتمع المتحضر والوفاء معبرًا عن تقديره لكل من يقوم بعمله على أكمل وجه ويسعى لنفع المجتمع . و أشار المحافظ عمال مصر هم أحد أعمدة الدولة ودعائمها فبجهودهم المخلصة نستطيع أن نرتقي باقتصادنا داعيًا الله سبحانه وتعالى أن تعود هذه الأيام بمزيد من التقدم والإنتاج والاستقرار على مصرنا العزيزة. وأضاف المحافظ بأننا نقدر قيمة العمل في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ، نؤكد اعتزاز مصر بأبنائها العمال أصحاب الهمة والعزيمة في إثراء مسيرة البناء والتقدم.

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