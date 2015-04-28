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بنك مصر يحصل على جائزة البنك الأقوى عربيًا من حيث الانتشار وشبكة الفروع

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بنك مصر يحصل على جائزة البنك الأقوى عربيًا من حيث الانتشار وشبكة الفروع بنك مصر يحصل على جائزة البنك الأقوى عربيًا من حيث الانتشار وشبكة الفروع

 

الجائزة التي حصل عليها بنك

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المصارف العربية الأكثر تأثيرًا إقليميًا والرائدة في المنطقة العربية.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي للعام 2015 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بحضور حشد كبير من المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية، وقد فاز بنك مصر بجائزة ” البنك الأقوى عربيًا من حيث الانتشار وشبكة الفروع”.

وقام محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتسلم الجائزة من طربيه جوزيه رئيس منظمة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومحمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.

جدير بالذكر أن بنك مصر يعد البنك الأوسع انتشارًا في مصر والشرق الأوسط، حيث وصلت فروعه إلى أكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى العميل أينما كان.

وتتميز شبكة فروع بنك مصر باتصالها إلكترونيًا لتعمل كفرع واحد، وذلك تسهيلاً على العميل للتعامل علي حساباته من أي من فروع البنك، كما يحظى البنك بتواجد إقليمي وعالمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس وفرانكفورت، كما يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات آلات الصراف والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وتصل إلى نحو 1300 ألة محدثة ومزودة بأحدث التكنولوجيا ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى مركز اتصال بنك مصر ذو الرقم الموحد 19888 والمستخدم لأحدث النظم التكنولوجية العالمية بما يسمح بتقديم اعلي مستوى من الخدمة للعملاء ويتميز المركز بوجود الخدمة الصوتية IVR بما يسمح للعميل بالتواصل مع البنك 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير كافة منتجاته وخدماته القائمة والمستحدثة بما يلبي احتياجات عملائه، كما تم تطوير آليات العمل والتصميم الداخلي للفروع مع تزويدها بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميز وتوفر الوقت للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة.

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